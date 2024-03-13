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        Çanakkale'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş 29 yıl 3 ay hapis bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:43 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:43
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        Çanakkale'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş 29 yıl 3 ay hapis bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte suçlulara yönelik düzenlenen planlı çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda, hakkında 20 ayrı suçtan kesinleşmiş 29 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Hükümlü polis ve adli makamlardaki işlemleri sonrası Çanakkale E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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