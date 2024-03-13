Çanakkale'de denizde hortum oluştu

Beldenin çeşitli noktalarından izlenen hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

Karabiga beldesi açıklarında öğle saatlerinde oluşan hortum, bazı vatandaşlar tarafından sahil bölgesinden cep telefonlarıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.