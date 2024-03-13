Çanakkale'de denizde hortum oluştu
Marmara Denizi'nde, Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.
Marmara Denizi'nde, Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.
Karabiga beldesi açıklarında öğle saatlerinde oluşan hortum, bazı vatandaşlar tarafından sahil bölgesinden cep telefonlarıyla görüntülendi.
Beldenin çeşitli noktalarından izlenen hortum, herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.
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