Çan'da şiddetli yağış ve dolu etkili oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Söğütalan ve Etili köylerinde etkili olan şiddetli yağış, yerini zaman zaman doluya bıraktı.

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.

Sağanak ve dolu nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi.