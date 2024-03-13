Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de hortum kamerada

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de hortum kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu. Ayrıca kentte etkili olan dolu yağışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başladı!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başladı!
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever

        Benzer Haberler

        Annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        Annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Çanakkale'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        '57'nci Alay'ın tamamının şehit olmadığını tespit ettik'
        '57'nci Alay'ın tamamının şehit olmadığını tespit ettik'
        Çanakkale Valiliğinden taşkın riski uyarısı
        Çanakkale Valiliğinden taşkın riski uyarısı
        Gelibolu Mevlevihanesi'nde iftar ve sema programları başladı
        Gelibolu Mevlevihanesi'nde iftar ve sema programları başladı
        Lapseki Belediyesi ilk iftarını Dalyan Mahallesi'nde verdi
        Lapseki Belediyesi ilk iftarını Dalyan Mahallesi'nde verdi