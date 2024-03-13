Çanakkale'de hortum kamerada

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu. Ayrıca kentte etkili olan dolu yağışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.

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