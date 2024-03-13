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        Güney Kore'den Lapsekili merhum Kore gazisi Özdemir'in ailesine madalya ve berat gönderildi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2014 yılında vefat eden Kore Savaşı gazisi Mehmet Özdemir'in ailesine Güney Kore'den gönderilen hediyeler teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:55
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        Güney Kore'den Lapsekili merhum Kore gazisi Özdemir'in ailesine madalya ve berat gönderildi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2014 yılında vefat eden Kore Savaşı gazisi Mehmet Özdemir'in ailesine Güney Kore'den gönderilen hediyeler teslim edildi.

        Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Ozan Koç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın ve dernek üyeleri, Özdemir ailesine evlerinde ziyarette bulundu.

        Mehmet Özdemir'in eşi Elveda ve oğlu Halil Özdemir'le sohbet eden heyet, aileye Güney Kore Konsolosluğu tarafından gönderilen madalya, berat ve heykel hediyesini takdim etti.

        Dernek Başkanı Erol Günaydın, gazetecilere, Güney Kore'den gelen hediyeleri aileye teslim ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise "Mehmet ağabeyimiz ilçenin önemli gazilerinden biriydi. Mekanı cennet olsun. Ailesine Allah sağlıklı uzun ömürler versin." dedi.

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