Güney Kore'den Lapsekili merhum Kore gazisi Özdemir'in ailesine madalya ve berat gönderildi

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise "Mehmet ağabeyimiz ilçenin önemli gazilerinden biriydi. Mekanı cennet olsun. Ailesine Allah sağlıklı uzun ömürler versin." dedi.

Dernek Başkanı Erol Günaydın, gazetecilere, Güney Kore'den gelen hediyeleri aileye teslim ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Mehmet Özdemir'in eşi Elveda ve oğlu Halil Özdemir'le sohbet eden heyet, aileye Güney Kore Konsolosluğu tarafından gönderilen madalya, berat ve heykel hediyesini takdim etti.

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