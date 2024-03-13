Çanakkale'deki okullarda 18 Mart'ta eğitime ara verilecek

Valilikten yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecektir." ifadesi kullanıldı.

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