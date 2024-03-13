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        Çanakkale'deki okullarda 18 Mart'ta eğitime ara verilecek

        Çanakkale Valiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 18 Mart'ta okullarda eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:42
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        Çanakkale'deki okullarda 18 Mart'ta eğitime ara verilecek
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        Çanakkale Valiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 18 Mart'ta okullarda eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecektir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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