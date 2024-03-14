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        Çanakkale'de "Yerli ve Milli Ayçiceği Projesi" için başvurular başladı

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Yerli ve Milli Ayçiçeği Projesi"ne başvuruların başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:00
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        Çanakkale'de "Yerli ve Milli Ayçiceği Projesi" için başvurular başladı
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        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Yerli ve Milli Ayçiçeği Projesi"ne başvuruların başladığını duyurdu.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, projeye merkez, Eceabat, Gelibolu, Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç, Ayvacık ve Ezine ilçelerindeki üreticilerin başvurabileceği belirtildi.

        Açıklamada, başvuruların 20 Mart'a kadar il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapılması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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