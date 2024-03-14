Çanakkale'de "Yerli ve Milli Ayçiceği Projesi" için başvurular başladı

Açıklamada, başvuruların 20 Mart'a kadar il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapılması gerektiği kaydedildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, projeye merkez, Eceabat, Gelibolu, Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç, Ayvacık ve Ezine ilçelerindeki üreticilerin başvurabileceği belirtildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Yerli ve Milli Ayçiçeği Projesi"ne başvuruların başladığını duyurdu.

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