Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde fener alayı düzenlenecek
Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlenecek.
Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlenecek.
Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirileceği duyuruldu.
Açıklamada, 18 Mart Pazartesi günü saat 20.45'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak fener alayına Çanakkale halkı davet edildi.
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