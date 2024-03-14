Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde fener alayı düzenlenecek

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirileceği duyuruldu.

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