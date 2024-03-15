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        Atatürk'ün gezi teknesi, 'M/G Acar' ziyarete açıldı, kaldığı kamara görüntülendi

        ÇANAKKALE'de Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesinde sergilenen 'M/G Acar' gezi teknesi ziyarete açıldı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı kamara görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:05
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        Atatürk'ün gezi teknesi, 'M/G Acar' ziyarete açıldı, kaldığı kamara görüntülendi
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        ÇANAKKALE'de Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesinde sergilenen 'M/G Acar' gezi teknesi ziyarete açıldı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı kamara görüntülendi. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, "Atatürk, son günlerinde Savarona'da nekahet dönemindeyken en son Dolmabahçe Sarayı'na, Acar botuyla intikal ediyor. Bu gemi, Ata'mızın denizle olan son bağlantısı, o nedenle de son derece kıymetli" dedi.

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul Boğazı'nda gezinti ve 'Savarona' yatına gitmek için kullandığı 'M/G Acar' isimli gezi teknesi, 3 Temmuz 2017'de deniz yoluyla Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesine getirildi. Yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından kaide üzerine oturtulan 27,5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki tekne, çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla 2018'de törenle müze olarak ziyarete açıldı.

        'M/G Acar' botuyla ilgili bilgi veren Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona gemisini diplomatik ziyaretlerde kullandığını biliyoruz. Bütün ömründe sadece 52 gün boyunca kullanabildiği Savarona yatına intikal ve geri intikallerinde Acar botunu kullanmış. Acar botu Almanya'da inşa edilmiş bir gemi. Türkiye'ye getirildikten sonra Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor ve Cumhurbaşkanlığı yatı olarak hizmet veriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca, 2013 yılında müzemize, ‘müze gemi’ olarak getirildi. Şu anda Atatürk'ün Acar botunda, yemek yemiş olduğu salondayız. Yemek takımları orijinal. Tabak ve çatalların üstünde Acar botunun amblemini görebilirsiniz. Atatürk, son günlerinde, Savarona'da nekahet dönemindeyken en son Dolmabahçe Sarayı'na, Acar botuyla intikal ediyor. Yani bu gemi aslında Ata'mızın denizle olan son bağlantısı, o nedenle bizim için de son derece kıymetli" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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