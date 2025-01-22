19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan otel işletmecisi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDIÇanakkale'ninAyvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel'in (35) tutuklandığı olaya ilişkin aranırken İstanbul'da yakalanan Adil Önel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Çanakkale'ninAyvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel'in (35) tutuklandığı olaya ilişkin aranırken İstanbul'da yakalanan Adil Önel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale),
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