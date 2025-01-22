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        19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan otel işletmecisi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyede (2)

        TUTUKLANDIÇanakkale'ninAyvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel'in (35) tutuklandığı olaya ilişkin aranırken İstanbul'da yakalanan Adil Önel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 19:04 Güncelleme: 22.01.2025 - 19:04
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        19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan otel işletmecisi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Çanakkale'ninAyvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel'in (35) tutuklandığı olaya ilişkin aranırken İstanbul'da yakalanan Adil Önel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

        İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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