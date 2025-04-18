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        Şafak Ayini öncesi Anzak Koyu'nda tören hazırlıkları

        ÇANAKKALE Kara Savaşları ve Anzak Kolordusu tarafından gerçekleştirilen çıkarmanın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleşecek Şafak Ayini öncesi Anzak Koyu'nda tören hazırlıkları başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:32 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:35
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        Şafak Ayini öncesi Anzak Koyu'nda tören hazırlıkları
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        ÇANAKKALE Kara Savaşları ve Anzak Kolordusu tarafından gerçekleştirilen çıkarmanın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleşecek Şafak Ayini öncesi Anzak Koyu'nda tören hazırlıkları başladı.

        Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 110'uncu yıl tören hazırlıkları başladı. 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek uluslararası tören ile şehitler ve yabancı ülke askerleri birlikte anılacak. Aynı gün Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören düzenlenecek. 25 Nisan sabahı şafak sökerken Anzak Koyu'nda ayin ile Anzak askerleri anılacak. Avustralya Anıtı Lone Pine ve Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda da anma törenleri yapılacak. Henüz resmi tören program açıklanmazken, Anzak Koyu ve Yeni Zelanda Anıtı'nda tören hazırlıkları başladı. Anzak Koyu'ndaki tören için alana, protokolün oturacağı sandalyelerin yerleştirileceği platform konuldu. Işıklandırma ve LED ekranların yer alacağı demir iskeleler monte edildi. Konukların ağırlanacağı çadırlar ile portatif tuvaletler kuruldu. Uluslararası törenin düzenleneceği Şehitler Abidesi'nde hazırlıklarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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