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        Çanakkale'de maki yangını

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde maki yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 13:24 Güncelleme: 06.07.2025 - 13:24
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        Çanakkale'de maki yangını
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        ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde maki yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü yakınlarındaki makilik alanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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