Biga Kaymakam Dolu, okul müdürleriyle bir araya geldi

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, ilçedeki okul müdürleriyle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen kahvaltıda okul müdürleriyle görüşen Dolu, okulların mevcut durumları hakkında bilgi aldı.

Dolu, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 1 ay önce yeni eğitim ve öğretim yılının başladığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biga’da 2-3 yıldır devam eden fiziki eksiklik ve engellere rağmen gerek LGS’de gerek YKS’de elde edilen başarı bizleri mutlu etti. 2021 yılında göreve başladığımızdan itibaren üzerinde durduğumuz Başarıyı Arttırma Bağımlılığı Azaltma Projesi (BABAP) bu yıl da devam edecek. İlk sınav bu ay olmak üzere LGS 6 sınav, YKS 7 sınav olarak takvim oluşturuldu. Bu projeyi devam ettirmemizin en büyük sebebi elde ettiğimiz başarılar oldu. 3 yıl öncesiyle kıyaslama yaptığımızda LGS’de net ortalamalar yüzde 30 civarındayken bu sene son yapılan sınavlarda ortalama yüzde 44,5’e kadar çıktı. Merkezi sınavla yerleşme yüzde 14’lerde iken sene son yapılan sınavlarda yüzde 23’e kadar çıktı ve bu sene fen lisesine 97 öğrencimiz yerleşmeye hak kazandı."

Erdinç Dolu, YKS’de de aynı başarının yakalandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Lisans yerleşimleri yüzde 16’larda iken yüzde 23’lere kadar çıktı. 3 yıl önce 4 yıllık lisans programına yerleştirilen öğrenci sayımız 153 iken en son yapılan sınavla 210’a kadar çıktı. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Başarı tesadüf değildir bir takım işidir. Bu yılki hedefimiz geçen yıl elde ettiğimiz başarının üstüne çıkmaktır. Ben her yıl bu başarının artacağına inanıyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise Biga'da eğitimde sağladıkları başarının artması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.