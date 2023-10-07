Lapsekili üreticiler damlama yöntemiyle yetiştirdikleri çeltiğin veriminden umutlu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticiler, "Damlaya Damlaya Çeltik Olur" adlı proje kapsamında damlama sulama yöntemiyle yetiştirdikleri çeltiğin iyi verim sağlayacağını öngörüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün, "Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında yüzde 75 tohum hibesi desteği sağladığı "Damlaya Damlaya Çeltik Olur Projesi", Lapseki'nin Dişbudak, Beypınar ve Doğandere köylerinde devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, yaptığı açıklamada, projesi kapsamında 8 üreticiye 5 bin 120 kilogram çeltik tohumunun yüzde 75 hibe ile verildiğini bildirdi.

Proje kapsamında, ilçeye bağlı köylerde 189 dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını belirten Kaçan, salma sulamayla da 73 dekar tarım arazisinde çeltik yetiştirildiğini aktardı.

Dişbudak köyünden üretici Bayram Yümsek de damlama sulama sistemiyle yetiştirdikleri çeltikten bu yıl daha iyi verim beklediklerini söyledi.

Bu yıl ince tane, geçen yıl ise baldo cinsi çeltik ektiklerini bildiren Yüksek, "Bu yıl dönüm başına 800-900 kilogram verim bekliyoruz. Devletimiz tarafından yüzde 75 tohum hibesi desteği veriliyor. Bu ay içinde inşallah biçmeyi hedefliyoruz. 10 dönüm araziden 9 ton kadar ürün bekliyoruz." dedi.