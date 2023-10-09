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        Çanakkale'de Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı

        Çanakkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:37 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:00
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        Çanakkale'de Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı
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        Çanakkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen yürüyüş, Golf Çay Bahçesi önünden başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kano sporcuları da yürüyüşe denizden eşlik ederken, bisikletli sporcular da yürüyüşte yer aldı.

        Kordonboyu'ndaki Troya Atı önünde sona eren yürüyüşe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Vekili Mesut Dinç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, kurum müdürleri, Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Firuz Erdil, amatör spor kulüplerin temsilcileri, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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