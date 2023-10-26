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        Biga'da cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki cadde ve sokaklar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:08
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        Biga'da cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki cadde ve sokaklar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

        Biga Belediyesi, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklara, Kocabaş Çayı Köprüsü'ne dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı.

        Ayrıca, Biga Kaymakamlığının, "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılında tüm vatandaşlarımızı ev ve iş yerlerine bayrak asmaya, Cumhuriyet'imizin coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz." çağrısından ardından birçok ev ve iş yeri kırmızı beyaza büründü.

        Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla ciddi bir hazırlık sürecini tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu yıl etkinliklerimizi her zamankinden daha coşkulu kutlamak istiyoruz. İlçemizde halkın katılımının olduğu, kurumlar arası yarışmaların yer aldığı çok sayıda etkinlik planladık. Etkinliklerimiz devam ediyor. Biga Kaymakamlığı olarak fener alayımız, resmi törenlerimiz, stadyum törenlerimiz başta olmak üzere ciddi hazırlık içindeyiz. Tüm vatandaşlarımız, etkinliklerimiz ve faaliyetlerimizi basın yayın organlarından ve Kaymakamlığımıza ait duyuru sayfalarından takip edebilir."

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