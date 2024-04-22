Çanakkale Emniyet Müdürü Arıcı, makamını ortaokul öğrencisine devretti

Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ortaokul öğrencisine devretti.

Arıcı, 23 Nisan dolayısıyla makamını temsili olarak Biga Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Bade Nehir Lek'e bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada, makamını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm yetkilerle devrettiğini dile getirdi.

Lek'in, müdürlüğü devralması dolayısıyla biraz heyecanlı olduğunu dile getiren Arıcı, "Hazırlıklı da gelmiş. Kıyafeti de çok güzel olmuş." dedi.