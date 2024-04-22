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        Çanakkale Emniyet Müdürü Arıcı, makamını ortaokul öğrencisine devretti

        Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ortaokul öğrencisine devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:58
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        Çanakkale Emniyet Müdürü Arıcı, makamını ortaokul öğrencisine devretti
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        Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ortaokul öğrencisine devretti.

        Arıcı, 23 Nisan dolayısıyla makamını temsili olarak Biga Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Bade Nehir Lek'e bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada, makamını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm yetkilerle devrettiğini dile getirdi.

        Lek'in, müdürlüğü devralması dolayısıyla biraz heyecanlı olduğunu dile getiren Arıcı, "Hazırlıklı da gelmiş. Kıyafeti de çok güzel olmuş." dedi.

        Bade Nehir Lek de bu fırsatı sunduğu için Selim Arıcı'ya teşekkür ederek, "Biz bugünün küçükleri, yarının büyükleriyiz. Ülkemizin geleceği bize emanet. Hiç şüpheniz olmasın Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundayız. Ülkemizi daha iyi yerlere ulaştıracağız." diye konuştu.

        Lek daha sonra telsizle tüm ekiplere, "Tüm ekiplerimize görevlerinde kolaylıklar dilerim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." anonsunu yaptı.

        Temsili Emniyet Müdürü Lek, anonsun ardından ilgili birimlere servis, okul çevresi ve parkların denetimlerinin aksatılmaması, ve 23 Nisan kutlamaları için gerekli görev planlamalarının yapılması talimatını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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