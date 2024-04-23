Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Valisi Aktaş, makamını çocuklara devretti

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak çocuklara devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Valisi Aktaş, makamını çocuklara devretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak çocuklara devretti.

        Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileri Eda Nur Eren, Beraat Kaan Kahve ve Uras Can Sokullu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

        Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu Müdürü Suat Ürüt ve sınıf öğretmeni Gürcan Eroğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Vali Aktaş, makamını bir süreliğine öğrencilere devretti.

        Öğrencilerle bir süre görüşerek sohbet eden Aktaş, derslerine iyi çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

        Aktaş, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade ederek, ziyaretine gelen öğrencilerin nezdinde bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Bursa ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Bursa ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Çanakkale'de destanlaşan kahramanlar "57. Alay Vefa Yürüyüşü" ile anılacak
        Çanakkale'de destanlaşan kahramanlar "57. Alay Vefa Yürüyüşü" ile anılacak
        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram...
        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram...
        Çanakkale Valiliğinden motosiklet sürücülerine uyarı
        Çanakkale Valiliğinden motosiklet sürücülerine uyarı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Çanakkale Valisi Aktaş'ı ziyaret etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Çanakkale Valisi Aktaş'ı ziyaret etti
        Çanakkale Valisi Aktaş'tan, Belediye Başkanı Erkek'e ziyaret
        Çanakkale Valisi Aktaş'tan, Belediye Başkanı Erkek'e ziyaret