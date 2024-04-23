Çanakkale Valisi Aktaş, makamını çocuklara devretti
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak çocuklara devretti.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak çocuklara devretti.
Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileri Eda Nur Eren, Beraat Kaan Kahve ve Uras Can Sokullu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Vali İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu Müdürü Suat Ürüt ve sınıf öğretmeni Gürcan Eroğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Vali Aktaş, makamını bir süreliğine öğrencilere devretti.
Öğrencilerle bir süre görüşerek sohbet eden Aktaş, derslerine iyi çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.
Aktaş, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade ederek, ziyaretine gelen öğrencilerin nezdinde bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
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