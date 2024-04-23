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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Çanakkale Valisi Aktaş'ı ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:37
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        Tekirdağ Valisi Soytürk, Çanakkale Valisi Aktaş'ı ziyaret etti
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

        Vali Aktaş tarafından karşılanan Tekirdağ Valisi Soytürk, valilik şeref defterini imzaladı.

        Aktaş ve Soytürk, bir süre görüşerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Aktaş, Tekirdağ Valisi Soytürk'e günün anısına 57. Alay'ın temsili sancağını hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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