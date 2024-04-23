Tekirdağ Valisi Soytürk, Çanakkale Valisi Aktaş'ı ziyaret etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Aktaş, Tekirdağ Valisi Soytürk'e günün anısına 57. Alay'ın temsili sancağını hediye etti.

Aktaş ve Soytürk, bir süre görüşerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

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