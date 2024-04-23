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        Çanakkale Valisi Aktaş'tan, Belediye Başkanı Erkek'e ziyaret

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:36
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        Çanakkale Valisi Aktaş'tan, Belediye Başkanı Erkek'e ziyaret
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        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'i ziyaret etti.

        Vali Aktaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Muharrem Erkek'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Erkek ile bir süre görüşerek sohbet eden Aktaş, "Hayırlı olsun" temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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