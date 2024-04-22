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        Hasta yatağındaki dayısının arzusunu yerine getirerek Çanakkale şehidi büyük dedesinin mezarını buldu

        SİNAN BALCIKOCA - Eskişehir'de yaşayan 62 yaşındaki Mahmut Kaya, hasta yatağındaki dayısının arzusunu yerine getirerek, Çanakkale şehidi büyük dedesinin tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki mezarını buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:02
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        Hasta yatağındaki dayısının arzusunu yerine getirerek Çanakkale şehidi büyük dedesinin mezarını buldu
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        SİNAN BALCIKOCA - Eskişehir'de yaşayan 62 yaşındaki Mahmut Kaya, hasta yatağındaki dayısının arzusunu yerine getirerek, Çanakkale şehidi büyük dedesinin tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki mezarını buldu.

        Tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı dolayısıyla binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahindere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki ev ile Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları ziyaret ediliyor.

        Eskişehir'de yaşayan Mahmut Kaya, Fransa'da bulunan ağır KOAH hastası dayısı Kadir Sarıca'nın "şehit dedesinin mezarını bulma" isteğini yerine getirmek için Çanakkale'ye geldi.

        Bölgedeki şehitlikleri gezen Kaya, Şehitler Abidesi'nin olduğu kısımda 20. Alay'da şehit olan büyük dedesi Mustafa oğlu Kadir'in isminin yazdığı mezarı buldu.

        Duygusal anlar yaşayan Kaya, ismini şehit dedesinden alan dayısı Kadir Sarıca'yı görüntülü arayıp mezarı gösterdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Kaya, dayısına "Allah senin de şifanı versin. Onların sayesinde yaşıyoruz. Mekanları cennet olsun." dedi.

        Kaya, AA muhabirine, aslen Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinden olduğunu, Eskişehir'de ikamet ettiğini söyledi.

        KOAH hastası dayısının isteği üzerine arkadaşlarıyla Çanakkale'ye geldiğini belirten Kaya, "Dayım benden Çanakkale şehidi dedesinin mezarını bulmamı istedi. Bir kez dolaştım bulamadım. 'Son bir kez daha bakayım' dedim, son gelişimde mezarı buldum ve dayıma görüntülü olarak gösterdim." diye konuştu.

        Kaya, şehitleri rahmetle ve minnetle anarak, "Yaşıyorsak onların sayesinde yaşıyoruz. Allah Türk milletine böyle bir acı bir daha yaşatmasın. Ben emekliyim, Eskişehir'de yaşıyorum. Dayım bana 'Oğlum senden bir ricam var. Dedemin mezarını bul ve bana göster' dedi. Onun hatırı için aradım ve buldum. Çok duygulandım. Dayım da çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

        Mahmut Kaya, mezarın başında dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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