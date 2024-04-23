Bursa ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Bursa, Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, ve Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nun Heykel'de bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından tören, Yıldırım Bayrak Alanı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, şiirlerini okudu.

Günün anlam ve önemine binaen konuşan Alireisoğlu, TBMM'nin 104'üncü kuruluş yıldönümünde, tüm çocukların ulusal egemenlik bayramını kutlamanın gururu içinde olduklarını belirtti.

Anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan mehter, bando, folklor ve modern dans gösterileri sergilendi. Törene, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - Eskişehir Eskişehir'deki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın, Vilayet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, günün anlam ve önemine dair şiirlerini okudu. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın konuşması sonrası Kırım Sanatçı Çocuk Grubu gösteri sundu. 23 Nisan temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kutlama programı öğrencilerin hazırladığı gösterileri sergilemesiyle sona erdi. Törene AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Balıkesir Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Ali Şuuri İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Aybüke Erdin'e devretti. Çocuk başkan Erdin'in koltuğa oturmasının ardından ilk talimatı, büyükşehirde çocuk meclisinin oluşturulması yönünde oldu. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi alanında program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı bir konuşma yaptı. Programda, çocuklar şiirler okudu, halk oyunu gösterisi sundu.

Öğrencilerin gösterisi, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı, ayakta alkışlandı. Öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona eren programa, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, protokol mensupları katıldı. - Çanakkale Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğrencilerle Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törene, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Belediye Başkan Muharrem Erkek, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - Kütahya Kütahya’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dumlupınar Spor Salonu’ndaki etkinlikte konuşmaların ardından, öğrenciler, şiirler okudu ve gösteri sundu. Şehitler Ortaokulunda düzenlenen kutlamalarda da 186 öğrenci aynı anda Kerimoğlu zeybeği oynadı. - Bilecik Bilecik'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstasyon Spor Salonu'nda tören düzenlendi.