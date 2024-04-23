Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşandığını belirtti.

Aktaş, "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, kanını ve canını ortaya koyarak bağımsızlık mücadelesi veren Türk milletinin, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla kendi idaresini eline aldığını ifade ederek, mesajında şunları kaydetti: