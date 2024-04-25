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        Anzak torunları geleneksel "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi

        Avustralya ve Yeni Zelandalılar, geleneksel "Şafak Ayini" için Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'na geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 04:23 Güncelleme: 25.04.2024 - 04:23
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        Anzak torunları geleneksel "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi
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        Avustralya ve Yeni Zelandalılar, geleneksel "Şafak Ayini" için Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'na geldi.

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı anma törenleri kapsamında Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, gece saatlerinde Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

        Servis araçlarıyla Anzak Koyu'na gelen katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel izleyerek ayinin saatini bekledi.

        - "Umarım barış dolu bir dünyamız olur, daha fazla savaş olmaz"

        Avustralya'dan gelen Spencer Rod, AA muhabirine, Çanakkale'de bulunmaktan dolayı oldukça duygusal olduğunu söyledi.

        Rod, Anzak Koyu'na gelme imkanını elde etmekten dolayı şanslı hissettiğini dile getirerek, "Türkiye’nin bize bu etkinliği düzenlememize izin vermesi ve bizi konuk etmesi harika. Türkler oldukça samimi." dedi.

        Avustralya'dan katılım sağlayan Meanie Lee de savaşta hayatını kaybeden Avustralyalı genç askerler için üzüldüğünü anlatarak, "Anma törenine katılmak için buraya gelmek bir onur. Umarım barış dolu bir dünyamız olur, daha fazla savaş olmaz." diye konuştu.

        Yeni Zelanda'dan gelen Roger Kerr de Çanakkale'ye gelmenin Yeni Zelandalılar için özel bir his olduğunu vurguladı.

        Kerr, Anzak Koyu'ndaki anma törenlerinin Türkiye ve Yeni Zelanda arasında bir bağ kurduğunu belirterek, "Çanakkale çok farklı bir savaştı. Çünkü birbirleriyle savaşsa da iki taraf da saygılıydı. Bence bu 100 yıl sonra da devam ediyor. Bu da Türkler, Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar arasında bir bağ olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

        Yeni Zelanda'da doğan ve Avustralya ordusuna katılan Ray Peldron da Çanakkale Savaşı'nda ölen askerler için çok üzgün hissettiğini söyledi.

        Peldron, anma törenlerinin iki taraf arasındaki karşılıklı saygıyı beslediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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