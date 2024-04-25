Anzak torunları geleneksel "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi

Avustralya ve Yeni Zelandalılar, geleneksel "Şafak Ayini" için Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'na geldi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı anma törenleri kapsamında Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, gece saatlerinde Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Servis araçlarıyla Anzak Koyu'na gelen katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel izleyerek ayinin saatini bekledi.

- "Umarım barış dolu bir dünyamız olur, daha fazla savaş olmaz"

Avustralya'dan gelen Spencer Rod, AA muhabirine, Çanakkale'de bulunmaktan dolayı oldukça duygusal olduğunu söyledi.

Rod, Anzak Koyu'na gelme imkanını elde etmekten dolayı şanslı hissettiğini dile getirerek, "Türkiye’nin bize bu etkinliği düzenlememize izin vermesi ve bizi konuk etmesi harika. Türkler oldukça samimi." dedi.

Avustralya'dan katılım sağlayan Meanie Lee de savaşta hayatını kaybeden Avustralyalı genç askerler için üzüldüğünü anlatarak, "Anma törenine katılmak için buraya gelmek bir onur. Umarım barış dolu bir dünyamız olur, daha fazla savaş olmaz." diye konuştu.