Çanakkale'nin Batmanlı misafirleri Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtları gezdi

İçişleri Bakanlığının himayelerinde hazırlanan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında Batman'dan gelen kafile, Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.

Batman ve Çanakkale Valilikleri işbirliğiyle gerçekleştirilen "Batman’dan Çanakkale’ye Huzur ve Kardeşlik Buluşması" adlı çalışma kapsamında kente gelen şehit yakınları, gaziler ve terör mağduru anne ve gençlerden oluşan 44 kişilik kafile, şehitlik ve anıtları gezerek rehberlerden bilgi aldı.

İlk olarak 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar, Conkbayırı ve Akbaş şehitliklerine uğradı.