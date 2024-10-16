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        Çanakkale'nin Batmanlı misafirleri Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtları gezdi

        İçişleri Bakanlığının himayelerinde hazırlanan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında Batman'dan gelen kafile, Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:10
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        Çanakkale'nin Batmanlı misafirleri Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtları gezdi
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        İçişleri Bakanlığının himayelerinde hazırlanan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında Batman'dan gelen kafile, Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.

        Batman ve Çanakkale Valilikleri işbirliğiyle gerçekleştirilen "Batman’dan Çanakkale’ye Huzur ve Kardeşlik Buluşması" adlı çalışma kapsamında kente gelen şehit yakınları, gaziler ve terör mağduru anne ve gençlerden oluşan 44 kişilik kafile, şehitlik ve anıtları gezerek rehberlerden bilgi aldı.

        İlk olarak 57. Alay Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar, Conkbayırı ve Akbaş şehitliklerine uğradı.

        Çanakkale Savaşları sırasında şehit olanlar için dua eden ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okudu.

        "Huzur ve Kardeşlik Buluşması" gezisi, Seyit Onbaşı Anıtı, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Hilal-i Ahmer Müzesi ve Şehitler Abidesi'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

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