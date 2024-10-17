Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde evinde Hint keneviri ve esrar bulunduran zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde evinde Hint keneviri ve esrar bulunduran zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

        Yazıcızade Mahallesi'nde M.Y'ye ait eve yapılan baskında Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de Moldova uyruklu 2 organizatör tutuklandı
        Çanakkale'de Moldova uyruklu 2 organizatör tutuklandı
        Çanakkale Havalimanı 9 ayda 144 bin 952 yolcuya hizmet verdi
        Çanakkale Havalimanı 9 ayda 144 bin 952 yolcuya hizmet verdi
        Çanakkale'de yakalanan 2 insan kaçakçısı tutuklandı
        Çanakkale'de yakalanan 2 insan kaçakçısı tutuklandı
        Çan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Çan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Biga'da yağışlardan zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunuldu
        Biga'da yağışlardan zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunuldu
        Çanakkale'de 46 bin 300 makaron ele geçirildi
        Çanakkale'de 46 bin 300 makaron ele geçirildi