Çanakkale'de üniversite hastanesine bağışlarla alınan anjiyo cihazı hizmete sunuldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne bağış kampanyasına verilen desteklerle alınan anjiyo cihazı hizmete alındı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Eren Pek ile ÇOMÜ Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Kırılmaz'ın konuşmalarının ardından kurdele kesilerek anjiyo cihazının açılışı gerçekleştirildi.

Rektör Erenoğlu, AA muhabirine, ÇOMÜ Hastanesi'nin kentte 3'üncü basamak halk sağlığı hizmeti veren bir kurum olduğunu, dolayısıyla burada bütün ana bilim dallarına yüksek teknolojiyi akademisyenlerin kabiliyetine sunmaları gerektiğini söyledi.

Hastanede yıllardır kullanılan bir anjiyo cihazı olduğunu belirten Erenoğlu, "Yaptığımız yoğun istişarelerde, hastanenin gereksinimlerini saptadık. Bu doğrultuda 3,5 ay önce bağış kampanyası başlattık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çanakkale'deki büyük ve orta ölçekli firmalardan da destek aldık. Girişimsel radyoloji uygulamaları, sanal anjiyolar yapılıyor ve kalp pili ameliyatları başladı. Teknoloji desteğiyle daha hızlı ve konforlu şekilde hastalarımız sağlıklarına kavuşuyorlar." diye konuştu.

Doç. Dr. İbrahim Eren Pek de hastaneye kazandırılan anjiyo cihazının, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, girişimsel radyoloji gibi ünitelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede, teknolojinin en son ürünlerinden bir cihaz olduğunu bildirdi.

Bu cihazla kardiyoloji alanında uzmanların faydalı sağlık işlemleri haricinde, girişimsel radyolojik işlemler, kanamaya müdahale gibi benzer işlemlerin de yapılacağını dile getiren Pek, "Tüm halkımıza, bakanlıklarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.