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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale-Ankara 28. Zafer Koşusu" ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:17
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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale-Ankara 28. Zafer Koşusu" ile başladı.

        Çimenlik Kalesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu ile Çanakkale Mehteran Derneği üyeleri gösteri sundu.

        Daha sonra Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağını öperek atlet öğrenciler Nilhan Akaman ve Mehmet Serbes'e teslim etti.

        Buradaki törenin ardından katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Yalı Caddesi'nden Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne yürüdü.

        Valilik önünden Akaman ve Serbes'in 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için yola çıkmasıyla "Çanakkale-Ankara 28. Zafer Koşusu" başladı.

        Atletlerin taşıdığı, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

        Törene, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Çanakkale Baro Başkanı Ardahan Dikme, askerler, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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