Çanakkale'de Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri gerçekleştirildi

Çanakkale'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlilerince ürün ve risk esaslı gerçekleştirilen denetimlere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığının talimatlarıyla Ramazan Bayramı öncesinde gıda satışının artması nedeniyle güvenilir olmayan ürünlerin piyasada bulunmasının engellenmesi ve tüketiminin önlenmesi amaçlandı.

Denetimlerde, şeker ve şekerli, unlu mamuller başta olmak üzere üretim ve satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerleri kontrol edildi.

İşletmelerde gıdaların ve hammaddelerin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları ve etiket bilgilerinin uygunluğu kontrol edilirken, tüketicilerin gıda satın alırken gördükleri olumsuzlukları ve önerileri Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmelerinin önem taşıdığı belirtildi.