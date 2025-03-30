Çanakkale'de çocuklara köy meydanında şeker dağıtma geleneği yeniden yaşatıldı
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sazak köyünde bir asırdan bu yana sürdürülen köy meydanında çocuklara şeker dağıtma geleneği bu sene de gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sazak köyünde bir asırdan bu yana sürdürülen köy meydanında çocuklara şeker dağıtma geleneği bu sene de gerçekleştirildi.
Köy halkı, bayram namazının ardından çocuklara şeker dağıtma geleneği için köy meydanında bir araya geldi.
Büyükler, ellerindeki poşetlerde bulunan bayram şekerlerini kendilerini bekleyen çocuklara dağıttı. Köy imam hatibi Yaşar Yavuz'un duası ile köydeki bayramlaşma sona erdi.
Köy muhtarı Feyzullah Mercan, Sazak köyündeki çocukların bayramlaşmak için evleri tek tek ziyaret etmediğini, bir asırdır sürdürdükleri gelenek kapsamında köy meydanında büyüklerin çocuklara şeker dağıttığını, çocukların da bu gelenekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.