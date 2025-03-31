Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 21:39 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Eceabat'tan Kumköy istikametine giden Tayfur Ö. idaresindeki 17 PH 070 plakalı otomobil devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
        Çanakkale'de kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Terör meselesi artık geride kalıyor
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Terör meselesi artık geride kalıyor
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayramlaşma programına katıld...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de bayramlaşma programına katıld...
        Çanakkale'de iki köy arasındaki bayramlaşma geleneği asırlardır sürüyor
        Çanakkale'de iki köy arasındaki bayramlaşma geleneği asırlardır sürüyor
        GÜNCELLEME - Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi top...
        GÜNCELLEME - Çanakkale'deki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi top...
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı