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        Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:25 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:26
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        Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Diktaş, görevini Prof. Dr. Alptürk Akçöltekin'e teslim etti.

        Törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Levent Dalyancı, Prof. Dr. Arda Aydın ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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