Gökçeada'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi

Belirtileri riskli olduğu için askeri helikopterle il merkezine sevk edilen kadın hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gökçeada'da yaşayan 75 yaşındaki M.U, kalp krizi geçirdi.

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