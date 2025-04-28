Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gökçeada'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, fırtına nedeniyle feribot sefer yapamayınca askeri helikopterle il merkezine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 22:39 Güncelleme: 28.04.2025 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, fırtına nedeniyle feribot sefer yapamayınca askeri helikopterle il merkezine ulaştırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Gökçeada'da yaşayan 75 yaşındaki M.U, kalp krizi geçirdi.

        112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hasta ambulansa alındı.

        Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle feribotlar sefer yapamayınca hastanın durumu Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'na bildirildi.

        Belirtileri riskli olduğu için askeri helikopterle il merkezine sevk edilen kadın hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        28 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da

        Benzer Haberler

        ÇOMÜ'de "Araştırma Grupları Lansmanı" yapıldı
        ÇOMÜ'de "Araştırma Grupları Lansmanı" yapıldı
        Çanakkale'de kırılan ağaç dalı, 3 otomobile zarar verdi
        Çanakkale'de kırılan ağaç dalı, 3 otomobile zarar verdi
        Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
        Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
        Çanakkale'de "Aile Yılı" kapsamında oryantiring etkinliği düzenlenecek
        Çanakkale'de "Aile Yılı" kapsamında oryantiring etkinliği düzenlenecek
        Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
        Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale Belediyesinde "e-Ruhsat" uygulaması hayata geçiriliyor
        Çanakkale Belediyesinde "e-Ruhsat" uygulaması hayata geçiriliyor