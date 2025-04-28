Gökçeada'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, fırtına nedeniyle feribot sefer yapamayınca askeri helikopterle il merkezine ulaştırıldı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, fırtına nedeniyle feribot sefer yapamayınca askeri helikopterle il merkezine ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gökçeada'da yaşayan 75 yaşındaki M.U, kalp krizi geçirdi.
112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hasta ambulansa alındı.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle feribotlar sefer yapamayınca hastanın durumu Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'na bildirildi.
Belirtileri riskli olduğu için askeri helikopterle il merkezine sevk edilen kadın hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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