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        Ahlatlıburun köyünde hayır cemiyeti düzenlendi

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde düzenlenen geleneksel çiftçi bayramı ve köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:22
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        Ahlatlıburun köyünde hayır cemiyeti düzenlendi
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        Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde düzenlenen geleneksel çiftçi bayramı ve köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

        Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde düzenlenen köy hayrı, köy camiinde Kuranı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti ile başladı. Öğle namazının ardından 2 bin kişiye keşkek, ayran ve tatlı ikram edildi.

        Köy muhtarı Necdet Şentürk, hayra katılan katılanlara teşekkürlerini iletti.

        Köy hayrına Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Erol, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Rıdvan Akkaya, CHP İl Genel Meclis Üyesi Ramazan Mesut Özyurt, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Türker, Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci Tülek, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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