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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde JM Çanakkale Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi

        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Finali serisinin 5. maçında JM Çanakkale Belediyespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u 69-51 mağlup ederek Süper Lig'e çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 22:35 Güncelleme: 13.05.2025 - 22:43
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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde JM Çanakkale Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi
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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Finali serisinin 5. maçında JM Çanakkale Belediyespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u 69-51 mağlup ederek Süper Lig'e çıktı.

        Mavi-beyazlılar, 2-2'lik eşitliğin bulunduğu serinin son maçında, kırmızı-siyahlı rakibini Anafartalar Kapalı Spor Salonu'nda ağırladı.

        Müsabakanın ilk çeyreğini 20-18 üstün tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 37-32 önde girdi.

        Üçüncü çeyreği de 56-41 önde bitiren mavi-beyazlılar, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada sahadan 69-51 galip ayrılarak seride 3-2 üstünlük sağladı.

        JM Çanakkale Belediyespor, 2025-2026 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

        Müsabakanın ardından JM Çanakkale Belediyespor'a kupasını Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya takdim etti.

        JM Çanakkale Belediyespor oyuncuları, madalyalarını ise Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya ile TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı'dan aldı.

        Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, ikincilik şildini Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor kaptanı Yağmur Öztürk'e verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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