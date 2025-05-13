Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde JM Çanakkale Belediyespor, Süper Lig'e yükseldi

JM Çanakkale Belediyespor oyuncuları, madalyalarını ise Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya ile TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı'dan aldı.

Müsabakanın ardından JM Çanakkale Belediyespor'a kupasını Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya takdim etti.

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