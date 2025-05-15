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        Çanakkale'de Aile Haftası dolasıyla yürüyüş düzenlendi

        Çanakkale'de Aile Haftası kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:25
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        Çanakkale'de Aile Haftası dolasıyla yürüyüş düzenlendi
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        Çanakkale'de Aile Haftası kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kordon Boyu'nda gerçekleştirilen yürüyüşe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, ailenin, toplumsal yapının temeli olduğunu söyledi.

        Bu yılın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Yenigün, şöyle konuştu:

        "Biz ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin de güçlenmesi olarak görüyoruz. Aileler küresel tehditler altında. Biz de hem değerlerimiz açısından hem de ailelerimizi güçlendirmek için 2025 yılında çeşitli çalışmalarımızı hayata geçirdik. Nüfus oranlarımız da gittikçe düşüşte. Bu Aile Haftası'nda da valilerimizin de destekleriyle birçok çalışmalar yapacağız inşallah. Biz ailelerimizin değerleriyle, maneviyatıyla ve destekleriyle, inşallah Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yanlarındayız."

        Truva Atı önünde sona eren yürüyüşe, Yenigün'ün yanı sıra Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, kurum ve kuruluşların müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Bakan Yardımcısı Yenigün ayrıca kentteki ziyaretleri kapsamında Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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