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        Çanakkale'de 21 kaçak yapı yıkıldı

        Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresi sorumluluğunda kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında geçen ay 21 kaçak yapının yıkıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:44
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        Çanakkale'de 21 kaçak yapı yıkıldı
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        Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresi sorumluluğunda kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında geçen ay 21 kaçak yapının yıkıldığını duyurdu.

        Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen ay Lapseki ilçesinde 1, Ayvacık ilçesinde ise 20 olmak üzere toplam 21 yapının yıkım işleminin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, "Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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