Çanakkale'de 21 kaçak yapı yıkıldı

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen ay Lapseki ilçesinde 1, Ayvacık ilçesinde ise 20 olmak üzere toplam 21 yapının yıkım işleminin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

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