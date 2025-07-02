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        Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2)

        1915ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ALTINDAN GEÇTİSomali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:41 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:41
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        Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2)
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        1915ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ALTINDAN GEÇTİ

        Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, saat 12.00 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçip, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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