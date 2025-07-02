Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2)
1915ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ALTINDAN GEÇTİSomali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, saat 12.
1915ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ALTINDAN GEÇTİ
Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, saat 12.00 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçip, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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