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        Haberler Gündem Güncel Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm! | Son dakika haberleri

        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!

        İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde faciaya yol açan orman yangınları bu kez Çeşme'de görüldü. İlçede ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan alevlerin yazlık bölgede yer alan evlere sıçramaması için de çalışmalar sürüyor. Bölgede bulunan Sena Alkan, Habertürk TV canlı yayınında son durumu aktardı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:31
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        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

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        SENA ALKAN SON DURUMU AKTARDI

        Öte yandan alevlerin yazlık bölgede yer alan evlere sıçramaması için de çalışmalar sürüyor. Bölgede bulunan Sena Alkan, Habertürk TV canlı yayınında son durumu aktardı.

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        Fotoğraflar: İHA

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