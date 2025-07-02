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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya, ayrılık açıklamasını tatilde yaptı - Magazin haberleri

        Ve Serenay Sarıkaya tatilde

        Ve beklenen fotoğraflar paylaşıldı. Serenay Sarıkaya, çıktığı tatilden fotoğrafları, takipçileriyle paylaşırken sevgilisi Mert Demir ile ayrıldığı yönündeki iddialarla ilgili görsel açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 13:58 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:05
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        Ve Serenay tatilde
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        Her ne kadar sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye devam etseler de Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edildi.

        Mert Demir, söz konusu iddialarla ilgili sözlü değil, videolu açıklamada bulundu.

        Birlikte tatile çıkan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, paylaştıkları fotoğrafla "Ayrılmadık" mesajı verdi.

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        Serenay Sarıkaya; Mert Demir ile birlikte çektirdiği fotoğrafın yanı sıra tatilinden başka fotoğraflar da paylaştı.

        Ki o fotoğraflar; "Ve Serenay Sarıkaya, tatile çıktı" dedirtti.

        Bikinili fotoğraflarının bazıları renkli, bazılarını siyah - beyaz olarak paylaşan Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile tatil için nereye gittikleri anlaşılamadı.

        Serenay Sarıkaya'nın da bu yılın gözlük modasına uyarak fütüristik maske modeli güneş gözlüğü kullandığı görüldü.

        FÜTÜRİZM NEDİR?

        Fütürizm (Gelecekçilik), 20'nci yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmış, modern sanat akımının ve toplumsal harekettir.

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        #serenay sarıkaya
        #tatil
        #Mert Demir
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