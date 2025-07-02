Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Kamyonun otomobillere çarptığı, 1 kişinin öldüğü kazada kamerada

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde freni tutmadığı öne sürülen kamyonun çarptığı otomobildeki İbrahim Sakin'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonun otomobillere çarptığı, 1 kişinin öldüğü kazada kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde freni tutmadığı öne sürülen kamyonun çarptığı otomobildeki İbrahim Sakin'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 30 Haziran'da saat 19.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir yönüne giden Umut A. yönetimindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü ve iddiaya göre freni tutmayan kamyon, Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606, 17 HU 792 plakalı otomobillere çarptı. Kazada otomobillerdeki Bektaş Duran ve İbrahim Sakin, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Suriye uyruklu Subhi El Aziz, yol kenarındaki bankta oturan Satılmış Arslan yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kamyon şoförü Umut A. gözaltına alındı. Yaralılardan İbrahim Sakin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Diğer yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; hızla gelen kamyonun, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptığı anlar yer alıyor. Ayrıca kamyonun korna sesi ile çarpışma anında oluşan gürültü de duyuluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı

        Benzer Haberler

        Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2)
        Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2)
        Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
        Somali'deki görevini tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Çanakkal...
        Somali'deki görevini tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Çanakkal...
        Gelibolu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Gelibolu'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Bozcaada'da çıkan yangın söndürüldü
        Bozcaada'da çıkan yangın söndürüldü
        Ayvacık'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Ayvacık'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı