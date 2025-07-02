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        Haberler Gündem 3. Sayfa Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!

        Manisa'da, bir emlak ofisinde alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, işletme sahibi 37 yaşındaki Yiğit Burdur hayatını kaybetti. 1'i ağır, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:33 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:54
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        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
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        Manisa'da olay, dün saat 23.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde meydana geldi.

        EMLAK OFİSİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında emlak ofisi içerisinde tartışma çıktı.

        4 KİŞİ KURŞUNLA YARALANDI

        Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        2 KİŞİ TABURCU OLDU

        Başından ve karnından yaralanan işletme sahibi Yiğit Burdur (37), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve her iki bacağından yaralanan Baykan K.'nin (37) hayati tehlikesi sürerken, sol ayak bileğinden yaralanan Yusuf K. (37) ve sağ ayağından yaralanan Burak C.E. (23) tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olaya karıştığı tespit edilen ve hayatını kaybeden işletme sahibini vuran Yusuf K. (37), Berkay A. (21), Burak C. E. (23), Resul B.K. (23), Emre K. (27), Yiğitcan R. (24), Ömürcan E. (24), Selim E. B. (17), İsmail K. (32), Barış S. (31), Serdar A. (33), Umut Ö. (23) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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        #Manisa
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