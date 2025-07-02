Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Tam 21 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında topraklarına, evlatlarına cesaretle sahip çıkan Gazze'nin yiğit kadınlarını sizler adına selamlıyorum. O kadınlar zulme ve vahşete rağmen işgalcilere boyun eğmiyor.

"BİZ MİLLETİN SİNESİNDEN DOĞAN BİR HAREKETİZ"

Liderlik akademisinin kadın kollarımız başta olmak üzere partimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Teşkilat akademilerini asla sıradan bir eğitim faaliyeti olarak görmüyoruz. Türkiye'yi asırlık hayalleri ile buluşturacak azimli kararlı adayların yetişeceği liderlik akademisi bizim için hayati önemdedir.

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Biz milletin sinesinden doğan bir siyasi hareketiz. Mevlam bizleri millete hizmet yolundan ayırmasın. AK Parti davası yıllarca kendi öz yurdunda ötelenen ve örselenenlerin davasıdır. Bu kutlu dava bilgiyi erdemle harmanlayan hasbi ve harbi gönüllerin davasıdır. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye, pusulamız bizi biz yapan kadim değerlerimizdir.

"TÜRKİYE'YE TARİHİNİN EN BAŞARILI YILLARINI YAŞATTIK" Liderlik önünü görmek değil dağın arkasında neler bulunduğunu, hangi risklerin ve fırsatların sizi beklediğini öngörebilmektir. Elini vicdanına koyan herkes şu gerçeği ikrar ediyor. AK Parti olarak eserlerimizle, hizmetlerimizle, icraatlarımızla Türkiye'ye tarihinin en başarılı yıllarını yaşattık. Vatan topraklarının her bir karışına mührümüzü vurduk. "ÖNÜMÜZÜ KESMEK İÇİN HER YOLU DENEDİLER" Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinden savunma sanayi atılımlarına, aile ve sosyal politikalara Türkiye'yi çok yüksek bir seviyeye çıkardık. Kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik. Bu mücadele kolay olmadı. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Önümüzü kesmek için her yolu denediler. Ama hiçbirinde muvaffak olamazdılar. Baskılara boyun eğmedik, tehditlere prim vermedik, dik durduk ama hiçbir zaman diklenmedik. Her türlü engele sabotaja rağmen pek çok alanda tarihi başarılar elde ettik. "2028 BİR BAŞKA OLACAK" Çeyrek asra yaklaşan iktidarımızın her aşamasında sizlerin emeği katkısı ve mücadelesi var. Her alanda kadınların rol almasını sağladık. Bu ülkenin kadınlarını birilerinin aksine gibi asla dolgu malzemesi olarak görmedik. Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 27,9'dan yüzde 36,5'e yükselttik.