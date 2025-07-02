TV8 ve Exxen'deki bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı. Ilıcalı savunmasında "10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda, yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım" dedi.

DHA'nın haberine göre Ilıcalı savunmasında "10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda, yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım" dedi.

"MASUM BİR KONUDAN KARŞINIZDAYIM"

Ilıcalı savunmasına başlarken aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu belirtti.

Ilıcalı “Aylardır bu davanın şaşkınlığı içerisindeyim, neden burada olduğumu anlamış değilim. 8-10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım. Yayıncılara bunlara hiçbir şey yapamıyorum. Biz 6-7 kanalda bu maçları görebiliyoruz fakat biz buradayız. Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum. Neresinden baksanız yapılabilecek bir şey yok, buna bir çare yok, biz de bulamadık. Bütün arkadaşlarım adına son derece üzgünüm, onların burada olmasının sorumluluğunu da kendimde hissediyorum. Teknik olarak, UEFA'ya müdahale etme şansımız yok. Oranın federasyonu reklam almış, biz sadece yayıncılık görevimizi yaptık. UEFA'dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili. Arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım. Bana en çok acı veren de dün akşam aynı yayınların olması ve buna müdahale edemiyor olmam. Biz para verdik, aldık, yayınladık, sonunda da buradayız işte" dedi.