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        Çanakkale'de LGS sınavında tam puan alan Semih Bakır, mühendislik hedefliyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Semih Bakır, gelecekte mühendis olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:26
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        Çanakkale'de LGS sınavında tam puan alan Semih Bakır, mühendislik hedefliyor
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Semih Bakır, gelecekte mühendis olmayı hedefliyor.

        Gelibolu 100. Yıl Barış Ortaokulu'ndan mezun olan Bakır, gazetecilere, sınavlara öğretmenlerinin desteğiyle hazırlandığını söyledi.

        Bakır, tam puan aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Aklımda mühendislik var. Mühendis olmak istiyorum. Öğretmenlerimin desteği ve kendi planlı çalışmam sayesinde bu başarıyı elde ettim." dedi.

        Anne Nesrin Bakır da oğlunun elde ettiği başarıdan dolayı gururlu olduklarını anlattı.

        Fabrika emeklisi baba Hüseyin Bakır ise oğlunun başarısında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz, bu mutluluğu bizlere yaşattığı için. Başta öğretmenlerine, oğlumuza herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Okul Müdürü Ömer Ünel de Bakır'ın örnek bir öğrenci olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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