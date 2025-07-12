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        Çanakkale'deki orman yangınının çıkış nedeni, sigara izmariti

        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde dün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangının yol kenarından atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:32
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        Çanakkale'deki orman yangınının çıkış nedeni, sigara izmariti
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        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde dün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangının yol kenarından atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi. İzmariti attığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Lapseki ilçesine bağlı Mecidiye köyü yakınlarındaki tarım arazisinde dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede yangının yol kenarından tarım arazisine atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi. İzmarit attığı tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Lapseki ilçesi, Mecidiye köyünde, 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 15.30 sıralarında, iki şahsın attığı sigara izmaritinden kaynaklanan yangın meydana gelmiştir. Yangın söndürülmüş olup şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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