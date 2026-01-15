Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de yakalanan çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheliden 21'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 5-11 Ocak tarihleri arasında, 61 bin 614 kişi ile 48 bin 846 araç sorgusu gerçekleştirdi. Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 55 şüpheliden 21'i de jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

