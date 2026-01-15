Habertürk
        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de yakalanan çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 12:11 Güncelleme: 15.01.2026 - 12:13
        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de yakalanan çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 5-11 Ocak tarihleri arasında, 61 bin 614 kişi ile 48 bin 846 araç sorgusu gerçekleştirdi.

        Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 55 şüpheliden 21'i de jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

