Konteynerde soygun cinayeti! Anne öldürüldü, ölü numarası yapan oğlu kurtuldu!

Ankara'nın Bala ilçesinde konteynere soygun için giren 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kezban Demirci (42) hayatını kaybetti, oğlu N. Demirci (12) ise ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre nefesini tutup ölü numarası yaparak kurtulan N. Demirci hastanede tedaviye alındı. Olayın şüphelilerinden birinin ailenin damadının kardeşi olduğu belirlendi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Saim Demirci (44), 9 ay önce Ankara'nın Bala ilçesinde tarla kiralayarak, mısır ve buğday ekti. Ailesi ile tarlaya kurdukları konteynerde yaşayan Saim Demirci, 9 Temmuz'da eşi Kezban ve oğlu N.'yi burada bırakarak kızı Gönül (18) ile birlikte tarla sulamaya gitti.

Bir süre sonra konteynere giren kar maskeli 3 kişi, Kezban ve N. Demirci’ye pompalı tüfekle ateş açtı. Kezban Demirci hayatını kaybederken, bacağından ve kasığından vurulan oğlu N. ise ağır yaralandı. N. Demirci, nefesini tutup ölü numarası yaparak saldırganların konteynerden çıkmasını bekledi. Konteynerde altın arayan şüpheliler, bulamayınca çıkıp uzaklaştı.

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"BABA BİZ VURULDUK"

Yaralı halde annesinin üzerindeki telefonu alarak babasını arayan N. Demirci, "Baba vurulduk, yetiş" dedi. Kısa sürede konteynere gelen Saim Demirci, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. N. Demirci, ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.