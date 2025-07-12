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        Çanakkale'de Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:34
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        Çanakkale'de Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda, Durali köyü Düzyerler mevkisinde, Kocabaş Çayı'nın da bulunduğu ormanlık alanda ekili halde 107 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Söz konusu alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen O.T. ve H.Ö. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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