Çanakkale'de Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda, Durali köyü Düzyerler mevkisinde, Kocabaş Çayı'nın da bulunduğu ormanlık alanda ekili halde 107 kök Hint keneviri ele geçirdi.

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