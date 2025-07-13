Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği yat rallisi finalini Gökçeada'da yaptı
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), her yıl düzenlediği yat rallisini bu sene de sürdürdü.
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), her yıl düzenlediği yat rallisini bu sene de sürdürdü.
Rallinin finalinde Kaleköy-Gökçeada'ya ulaşan katılımcılar, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Eceviy Atalay ve meclis üyeleri tarafından karşılandı.
Gökçeada Belediyesinden yapılan açıklamada, "Gökçeada Belediyesi olarak, denizcilik kültürünü yaşatan bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyor; tüm katılımcılara adamıza kattıkları değer için teşekkür ediyoruz." denildi.
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