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        Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği yat rallisi finalini Gökçeada'da yaptı

        Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), her yıl düzenlediği yat rallisini bu sene de sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 10:16 Güncelleme: 13.07.2025 - 10:16
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        Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği yat rallisi finalini Gökçeada'da yaptı
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        Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), her yıl düzenlediği yat rallisini bu sene de sürdürdü.

        Rallinin finalinde Kaleköy-Gökçeada'ya ulaşan katılımcılar, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Eceviy Atalay ve meclis üyeleri tarafından karşılandı.

        Gökçeada Belediyesinden yapılan açıklamada, "Gökçeada Belediyesi olarak, denizcilik kültürünü yaşatan bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyor; tüm katılımcılara adamıza kattıkları değer için teşekkür ediyoruz." denildi.​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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